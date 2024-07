Persoon omgekomen bij schietincident in woning in Venlo

Donderdagavond heeft in een woning van een appartementencomplex aan de Veilingstraat in Venlo een dodelijk schietincident plaatsgevonden. Dit meldt de politie donderdagavond.

Verdachte aangehouden

De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden die is meegenomen naar het politiebureau waar degene voor verder verhoor is ingesloten.

Melding

De politie kreeg rond 18.15 uur een melding van het schietincident. Ter plaatse bleek het slachtoffer overleden. De omgeving van het appartementencomplex is ruim afgezet voor nader onderzoek naar de exacte toedracht en aanleiding van het incident.

Forensische opsporing

Rond en in de woning stelt Bureau Forensische Opsporing hiertoe een uitgebreid sporenonderzoek in. Daarnaast zal er een buurtonderzoek plaatsvinden en worden getuigen gehoord.