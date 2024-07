'Aangenaam wandelweer bij de 4Daagse Nijmegen'

De 4Daagse Nijmegen staat weer op het programma. Dinsdag begint de bekende wandeltocht en gaan 47000 deelnemers vier dagen lang 30, 40 of 50 kilometer afleggen. Het is dit jaar de 106e editie en de weersomstandigheden zien er goed uit, ook dit weekend tijdens de Vierdaagsefeesten. De zon schijnt geregeld, maar zo nu en dan is ook een bui mogelijk. De temperatuur loopt de komende dagen geleidelijk op en tijdens de 4Daagse is het een graad of 25.

Dinsdag is de eerste etappe, maar voordat het zover is zijn er dit weekend de Vierdaagsefeesten. Ook kunnen zondag en maandag de startbewijzen worden opgehaald op de wedren.

Deze zaterdag komt het in Nijmegen tot enkele buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. De temperatuur stijgt naar 17-18 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en is het vaak droog. Ook in de nacht is het droog en daalt de temperatuur in Nijmegen naar 11-12 graden.

Prima weer voor ophalen startbewijs

Zondag zijn er perioden met zon en over het algemeen blijft het droog. Het wordt ook weer warmer met 21-22 graden. Het is dan ook prima weer voor de festiviteiten. Ook is het heerlijk weer voor het ophalen van het startbewijs.

Ook maandag zijn er volop festiviteiten en kan het startbewijs worden opgehaald op de wedren. Het weerbeeld laat overdag volop zon zien, maar er zijn ook hoge wolken zichtbaar. Het wordt broeierig warm met temperaturen rond 25 graden. Maandagavond zijn enkele regen- en onweersbuien mogelijk.

Smeer je goed in, want de zonkracht is sterk met 5-6. Dat betekent dat de onbeschermde huid met 15-30 minuten kan verbranden. De zonkracht is het hoogst tussen 11 en 16 uur.

Verwachting voor de etappes

Dinsdag gaan de deelnemers op stap. De eerste wandelaars voor de 50 km beginnen al in alle vroegte bij temperaturen van een graad of 15. Het is dan droog en de zon komt al vrij snel op. Gedurende de dag loopt het kwik op naar ongeveer 22 graden. Wel is gedurende de middag een enkele bui mogelijk.

De rest van de week schijnt de zon flink en is het over het algemeen droog. Slechts lokaal is een bui mogelijk. De temperatuur stijgt elke dag naar waarden rond 25 graden. Tijdens de vroege uren is het een graad of 15. Door de hoge temperaturen is het belangrijk om bij warm weer voldoende te drinken.

Al met al prima omstandigheden, maar een paar extra sokken of een regenponcho in de rugzak doen is verstandig. Vorig jaar was het ook prima wandelweer, maar twee jaar geleden was het zo warm dat de tocht met een dag werd ingekort. Extreme hitte zorgde er in 2006 zelfs voor dat de tocht helemaal werd afgelast.