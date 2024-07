Vrouw overleden na steekincident, verdachte aangehouden

Rond 09.15 uur kreeg de politie een melding van een steekincident in een woning aan de Weidedreef. Agenten troffen een zwaargewonde vrouw aan. Ondanks de inzet van de hulpdiensten overleed de 22- jarige vrouw uit Zoetermeer ter plaatse aan haar verwondingen. De verdachte, een man van 23 jaar uit Zoetermeer, is direct aangehouden in de woning aan de Weidedreef. Hij is ingesloten en zal worden gehoord. De in de woning aanwezige baby is opgevangen door het zorgkader.