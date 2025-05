Het OM handelde 214.500 zaken af in 2024

In 2024 nam de voorraad zedenzaken met een derde af: er werden net als in 2023 zo’n 2.100 zedenmisdrijven door de rechter behandeld. In de doorlooptijden is ook een lichte verbetering zichtbaar: in 41 procent van de zedenzaken lukte het om een eerste zitting te houden binnen een half jaar na binnenkomst bij het OM, in 2023 was dat nog 37 procent. De afgesproken ketennorm van 80 procent is echter nog niet binnen bereik.

Femicide

Jaarlijks komen in Nederland tientallen vrouwen door geweld om het leven: in veel gevallen is een partner of ex-partner de dader. Van Schoonderwoerd: ‘Vrouwen zijn veel vaker slachtoffer van moorden gepleegd door hun (ex-)partner dan mannen. Vaak gaat aan een zogeheten femicide een geschiedenis van huiselijk geweld vooraf. Om hier meer inzicht in te krijgen registreert het OM sinds 2024 het aantal verdachten van geweldsmisdrijven met een vrouwelijk slachtoffer. In het afgelopen jaar kwamen er 24 moord- en doodslagzaken met een vrouwelijk slachtoffer binnen bij het OM, en 49 zaken van pogingen daartoe.’

Jeugdcriminaliteit

Het totaal aantal minderjarige verdachten van misdrijven steeg in 2024 van 13.300 naar 14.100. Landelijk jeugdofficier van justitie Rianne de Back: ‘De afgelopen jaren is een wat ‘stuiterend’ beeld te zien. Het ene jaar neemt het iets toe, het andere jaar iets af. In 2024 was er een toename te zien van het aantal minderjarige verdachten in zwaardere misdrijfzaken. Het gaat dan onder andere om brandstichting, bedreiging, (poging) doodslag of moord, straatroof of het bezit van een wapen of explosieven.’

‘Maar nog steeds gaat het daarbij om een kleine groep van het totale aantal verdenkingen. In de monitor jeugdcriminaliteit 2000 – 2023 ziet het WODC over een langere periode geen aanwijzingen voor verjonging of verharding van jeugdige verdachten of daders. Dit komt overeen met het beeld dat het OM heeft, al zijn er lokaal wel verschillen te zien met af en toe erg jonge verdachten en zorgwekkende zaken’, aldus De Back.

Cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit

Een opvallende daling is zichtbaar in cybercrimezaken zoals hacks en ransomware-aanvallen: in 2024 registreerde de politie 42 procent minder cybercrimezaken dan het jaar ervoor. Daartegenover staat een toename van de door de politie geregistreerde gedigitaliseerde criminaliteit van 22 procent. Het gaat hierbij om online fraude zoals oplichting via chat-apps, onbetrouwbare webshops en online marktplaatsen. In de afgelopen periode zijn er voor de politie meer registratiemogelijkheden gekomen om vormen van gedigitaliseerde criminaliteit vast te leggen, waardoor deze verschuiving voor een deel van administratieve aard is.

Georganiseerde misdaad

De bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit blijft een belangrijke prioriteit van het OM. In 2024 werden 2.410 nieuwe of lopende strafrechtelijke onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden uitgevoerd, ongeveer evenveel als in 2023. Dat leidde het afgelopen jaar tot 2.050 strafzaken tegen verdachten met een relatie tot georganiseerde criminaliteit. Het merendeel van deze zaken is voorgelegd aan de rechter. In 2024 sprak de rechter in ruim 1.400 van deze zaken een vonnis uit, waarbij 1.278 verdachten schuldig werden bevonden en 118 verdachten werden vrijgesproken. Verreweg de meeste verdachten, in totaal 561, werden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor productie en handel in drugs.

Vaak gaat het om complexe en langdurige (internationale) opsporingsonderzoeken met een groot aantal verdachten, getuigen en slachtoffers. Binnen de bestrijding is er bijzondere aandacht voor criminele organisaties die een ontoelaatbare mate van macht hebben verworven en daarmee een dreiging vormen voor de democratische rechtsstaat. De Marengo-zaak rondom hoofdverdachte Ridouan T. is hiervan het bekendste voorbeeld.