Toename huishoudelijk afval in 2023

In 2023 zamelden gemeenten ruim 8,1 miljard kilogram huishoudelijk afval in. Dat is ongeveer een half procent meer dan in 2022. Per inwoner was dit gemiddeld 456 kilogram, juist iets minder dan een jaar eerder. Dit komt doordat de bevolking sneller is gegroeid dan de totale hoeveelheid afval. De hoeveelheid ingezameld groente-, fruit-, en tuinafval (gft) is toegenomen, huishoudelijk restafval en verpakkingsglas namen juist af. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Een afvalstroom die duidelijk toenam is gft-afval: in 2023 is 1,6 miljard kilogram aan gft-afval ingezameld, ruim 91 kilogram per inwoner. In 2022 was dit ruim 1,5 miljard kilogram, 89 kilogram per inwoner. De hoeveelheid gft-afval hangt onder andere af van hoeveel regen er valt in een jaar: 2022 was een relatief droog jaar, waardoor er minder bladgroei, en dus snoeiafval, was. 2023 was een natter jaar, waardoor er meer tuinafval was.

Minder huishoudelijk restafval

In 2023 werd 3,1 miljard kilogram aan huishoudelijk restafval ingezameld, ongeveer 178 kilogram per inwoner. Dat is 2 procent minder dan in 2022. Toen werd 3,2 miljard kilogram ingezameld, 182 kilogram per inwoner. Hoeveel huishoudelijk restafval wordt ingezameld, is deels afhankelijk van het afvalbeleid van gemeenten. Om te zorgen dat er meer afval gescheiden wordt ingeleverd, kan een gemeente ervoor kiezen om verschillende soorten afval anders te beprijzen (diftar), of juist te kiezen voor omgekeerd inzamelen. Bij omgekeerd inzamelen moeten inwoners het restafval zelf naar een brengvoorziening brengen, zoals een milieustraat of –park, of een container in de wijk