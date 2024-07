Eerste zwarte zaterdag in Frankrijk van deze zomer

Zaterdag 27 juli wordt één van de drukste reisdagen van deze zomer, verwacht de ANWB. 'Het is de eerste zwarte zaterdag volgens de Franse verkeersdiensten. Hun advies is Parijs te mijden vanwege de Olympische Spelen. Ook in andere Europese landen wordt topdrukte verwacht van en naar populaire vakantiebestemmingen', zo meldt de ANWB woensdag.

Vakantie Parijzenaars

In Frankrijk is het zwarte zaterdag omdat onder andere Parijzenaars vakantie krijgen en massaal de stad verlaten richting kust. Er staan vooral lange files op de wegen rond Bordeaux en op de A7 tussen Lyon en Orange, de Route du Soleil. Ook is het druk op de A9 van en naar de Spaanse grens. De piekuren liggen tussen 08.00 en 14.00 uur.

Olympische Spelen in Parijs

Vrijdag 26 juli beginnen de Olympische Spelen in Parijs. Vakantiegangers die door Frankrijk reizen kunnen Parijs en omgeving t/m 8 september beter mijden. Vanwege de veiligheidsmaatregelen en het dagelijks vervoeren van Olympische sporters en gasten zijn er in en rond Parijs veel (doorgaande) wegen afgesloten.

Duitsland

Ook Duitsland maakt zich op voor een zeer druk reisweekend. In het zuiden van het land beginnen de vakanties terwijl er veel inwoners uit het noorden van het land op de terugreis zijn. De vele wegwerkzaamheden (ruim 1200) veroorzaken deze zomer extra oponthoud. Zo is onder andere de A3 Duitse grens richting Keulen, tussen Oberhausen en Duisburg van vrijdagavond t/m maandagochtend afgesloten. Lange files worden er zaterdag verwacht rond de grote steden zoals Hamburg, Frankfurt en Neurenberg. Ten zuiden van München is het heel druk op de A8 richting Salzburg.

Wachten voor de tunnels

In Zwitserland is de St. Gotthardtunnel in de A2 het grootste knelpunt. De wachttijd loopt hier op tot enkele uren. In Oostenrijk staan vakantiegangers in de file voor de Tauern- en Karawankentunnel richting Slovenië (A10/A11).

Noord-Italië

In Noord-Italië staan er files op de routes naar de kust en meren. Vooral op de A22, de Brenner Autobahn, moet het verkeer zaterdag in zuidelijke richting veel geduld hebben. Ook op de A1/A14 Milaan – Rimini en op de A4 Milaan –Verona – Triëst staan lange files.

Max Verstappen files België

Van 26 tot 28 juli rijdt Max Verstappen op het circuit van Spa-Francorchamps de Grand Prix Formule 1 van België. De vele Nederlandse fans moeten – net als in voorgaande jaren – rekening houden met lange files naar het circuit in de Ardennen.

Wegafsluitingen

Vanwege wegwerkzaamheden zijn de volgende wegen afgesloten:

•A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de knooppunten Zoomland en Sabina. Tot 5 augustus 05.00 uur.

•A10 Noord richting Zaanstad, tussen knooppunt Watergraafsmeer en afrit Durgerdam. Tot 15 augustus.

•A29 Rotterdam - Bergen op Zoom, in beide richtingen bij de Heinenoordtunnel. Tot 9 augustus 05.00 uur.

•A73 Maasbracht richting Nijmegen, tussen knooppunt Het Vonderen en Beesel. Tot 31 juli 05.00 uur.

Drukbezochte evenementen

•Zomerfestival Rotterdam, 26 en 27 juli