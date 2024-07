Veroordeling voor gooien mortierbom naar oprit buurman

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, heeft een verdachte veroordeeld voor opzettelijke brandstichting met gevaar voor goederen en overtreding van milieuvoorschriften. De man liet een mortierbom ontploffen op de oprit van zijn buurman met wie hij ruzie had. Daarbij ontstond schade aan twee auto’s en de woning van de buurman. Aan de verdachte is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de lengte van zijn voorarrest opgelegd, evenals een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van iets meer dan duizend euro.

Impact op slachtoffer en maatschappij

De verdachte heeft ’s nachts, midden in een woonwijk, zwaar en illegaal vuurwerk op het terrein van zijn buurman tot ontploffing gebracht. Op de zitting bleek dat dit een enorme impact heeft gehad op onder meer de psychische gesteldheid van die buurman. Verder heeft de ontploffing geleid tot materiële schade aan de woning van de buurman en aan een tweetal auto’s die daar stonden. De ontploffing moet daarnaast ook voor andere omwonenden een bijzonder nare en bedreigende ervaring zijn geweest. Het behoeft geen toelichting dat een ontploffing van die omvang de nodige schrik en angstgevoelens in de buurt teweeg heeft gebracht. Dit dient in de strafoplegging tot uitdrukking te komen.



Ook neemt de rechtbank het de verdachte zeer kwalijk dat hij onder invloed van alcohol was toen hij het vuurwerk tot ontploffing bracht. Het is algemeen bekend dat grote hoeveelheden alcohol de coördinatie en het beoordelingsvermogen niet ten goede komen. Het had ook veel slechter af kunnen lopen. Uit onderzoek van de reclassering blijkt dat alcoholproblematiek lijkt samen te hangen met het strafbare gedrag van de verdachte. De reclassering wil dat hij een verslavingsbehandeling gaat doen om het risico op recidive te verminderen.

Strafmotivering

Hoewel de ernst van de bewezen feiten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf langer dan de duur van het voorarrest rechtvaardigen, is de rechtbank van oordeel dat verdachte en de samenleving meer gebaat zijn bij een goede behandeling van de alcoholproblematiek en begeleiding bij het in goede banen leiden van zijn leven. De rechtbank weegt ook mee dat hij verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn gedrag en spijt heeft betuigd.

Strafoplegging

Alles overwegende acht de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest alsmede een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaar, passend en geboden.