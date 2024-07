Bevolking in eerste helft 2024 minder gegroeid

De bevolking is het eerste halfjaar van 2024 met 39,0 duizend inwoners gegroeid. 'Dat is 13,6 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar', zo meldt het CBS dinsdag.

17.980.000 inwoners

Er waren vooral minder immigranten ten opzichte van een jaar eerder, maar ook de toename van het aantal emigranten en van het aantal overledenen spelen een rol. Doordat er meer mensen overlijden dan er geboren worden komt de groei volledig door buitenlandse migratie. Nederland telde eind juni 17,98 miljoen inwoners. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige cijfers.

Afname immigratie en toename emigratie

In het eerste halfjaar van 2024 vestigden zich 138,0 duizend mensen in Nederland en vertrokken er 92,0 duizend naar het buitenland. Per saldo kwamen er 46,0 duizend mensen bij door buitenlandse migratie. Dat zijn er ruim 12,0 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt doordat de immigratie met ruim 11,0 duizend is afgenomen en de emigratie met bijna duizend is toegenomen.