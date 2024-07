ANWB: Ook topdrukte op tweede zwarte zaterdag

Vertrekkend en terugkomend vakantieverkeer

'In Frankrijk maken de Franse verkeersdiensten zich op voor de tweede zwarte zaterdag deze zomer. Zowel veel vertrekkende als terugkerende vakantiegangers zorgen voor overvolle wegen van en naar de populaire vakantiebestemmingen', aldus de ANWB.

Route du Soleil

Aanstaande zaterdag is het in Frankrijk opnieuw zwarte zaterdag en staan er wederom lange files op de bekende plekken. De meeste vertraging wordt verwacht op de A7, de Route du Soleil tussen Lyon en Orange en aansluitend op de A9 van en naar de Spaanse grens. Ook op de A10, richting Bordeaux en de kustplaatsen in het zuidwesten van het land verwacht de ANWB veel vakantieverkeer. De grootste drukte wordt verwacht tussen 08.00 en 14.00 uur.

Olympische Spelen in Parijs

In Parijs zijn de Olympische Spelen in volle gang. Vakantiegangers die door Frankrijk reizen kunnen Parijs en omgeving het beste mijden. Vanwege de veiligheidsmaatregelen en het dagelijks vervoeren van Olympische sporters en gasten zijn er in en rond Parijs veel (doorgaande) wegen of rijstroken afgesloten.

Duitsland

Ook in Duitsland wordt het druk op de wegen. Zusterclub ADAC waarschuwt voor lange files in zowel noordelijke als zuidelijke richting: in het noorden van Duitsland is de zomervakantie maandag weer afgelopen. Dit (terugkerend) vakantieverkeer zorgt, in combinatie met ruim 1100 verschillende wegwerkzaamheden, voor vertraging. Inwoners uit Zuid Duitsland vertrekken het weekeinde massaal naar het zuiden met kans op veel vertraging op de wegen rond München en op de A8 richting Salzburg.

Wachten voor de tunnels

In Zwitserland is zaterdag ook veel vakantieverkeer onderweg. Op de A2 bij de St. Gotthardtunnel kunnen in beide richtingen wachttijden oplopen tot zo'n twee uur.

In Oostenrijk staan vakantiegangers in de file voor de Tauern- en Karawankentunnel richting Slovenië (A10/A11). Ook in noordelijke richting is er veel terugkerend vakantieverkeer onderweg.

Italië

In Italië staan er files op de routes naar de kust en meren. Vooral op de A22, de Brenner Autobahn, moet het verkeer zaterdag tussen Bolzano en Verona in beide richtingen veel geduld hebben. Ook op de A1/A14 Milaan – Rimini en op de A4 Milaan –Verona – Triëst staan er zaterdag lange files.

Wegafsluitingen/Evenementen

Vanwege wegwerkzaamheden zijn de volgende wegen afgesloten:

•A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de knooppunten Zoomland en Sabina. Tot 5 augustus 05.00 uur.

•A10 Ringweg Amsterdam, vanaf knooppunt Watergraafsmeer tot aan afrit Durgerdam. Tot 16 augustus.

•A29 Rotterdam <> Bergen op Zoom, dicht bij de Heinenoordtunnel, tot 9 augustus.

•A65 Tilburg > Den Bosch, tussen de knooppunten De Baars en Vught, tot 5 augustus.

Drukbezochte evenementen

•Canal Parade - Amsterdam, zaterdag 3 augustus

•Festival Solar - Roermond, t/m zondag 4 augustus