Acetonlucht leidt naar cocaïnewasserij in Spijkenisse, vier aanhoudingen

Donderdag rook iemand een hele sterke acetongeur bij een woning aan de Dragondonk in Spijkenisse. 'De politie ging er snel heen en stuitte op een cocaïnewasserij. Een arrestatieteam heeft vier personen aangehouden', zo meldt de politie vrijdag.

Vaten met chemicaliën

De melder rook niet alleen een sterke acetonlucht, maar zag ook verschillende mensen meerdere vaten vanuit een bestelbus de woning binnendragen. Er was informatie bekend bij de politie waardoor het nodig was om de woning dicht te laten zetten door agenten. Vervolgens is het arrestatieteam naar binnen gegaan dat daar vier personen aantrof.

Cocaïnewasserij

Politieagenten doorzochten de woning en vonden een cocaïnewasserij. Er lag een grote hoeveelheid versnijdingsmiddelen en chemicaliën, waaronder aceton en zoutzuur. Ook zijn er gegevensdragers in beslag genomen. Een speciaal bedrijf kwam om de spullen af te voeren. De politie hield de vier aan. Het gaat om de bewoner, een man van 45 jaar. En twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats van 42 en 52 jaar. En een vrouw van 52, ook zonder vaste woon- of verblijfplaats.