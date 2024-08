Vrachtwagen belandt in sloot langs snelweg A50 bij Veghel

Chauffeur niet gewond geraakt

Rond 13.40 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Brandweerlieden controleerden het voertuig maar konden al snel weer terugkeren. De vrachtwagenchauffeur is nagekeken maar raakte niet gewond.

Berging combinatie

Om de zware combinatie te bergen zal nog een flinke operatie worden, een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om deze operatie in gang te zetten. Het ongeval gebeurde op de snelweg vanuit Oss richting Eindhoven net waar de snelweg over rivier de Aa gaat.