Het Nederlandse Kringverjaardag Onderzoek

De kringverjaardag. Beroemd en berucht in Nederland. Toch wil de meerderheid van de Nederlanders niet van de Nederlandse kringverjaardag af, zo blijkt uit het Nederlandse Kringverjaardag Onderzoek van Greetz. 46% van de Nederlanders vindt de kringverjaardag prima zoals hij is en ziet geen reden om iets te veranderen.

Het online platform voor het versturen van persoonlijke verrassingen presenteert het Nederlandse Kringverjaardag Onderzoek. Van die 46% die de kringverjaardag prima vindt zoals het nu is, zegt 10% van tradities te houden en dat de kringverjaardag hier onderdeel van is. Aan de andere kant zegt bijna één op de drie (28%) helemaal geen verjaardag in een kring van stoelen meer te willen.

Verplicht aanwezig zijn

De kringverjaardag draait voor velen om samenzijn met vrienden en familie, iets wat door ruim de helft (55%) van de ondervraagden als hun favoriete aspect wordt gezien. Daarnaast geniet bijna de helft van de gesprekken en de gezelligheid. Een hapje en een drankje mag niet ontbreken op de kringverjaardag. 27% kijkt hier het meeste naar uit. En wat we het minst leuk vinden? Ruim een op de drie Nederlanders ervaart het gevoel van verplicht aanwezig zijn als het grootste minpunt.

Zit-strategie

Als het gaat om zitplaatsen, kiest 58% van de Nederlanders voor een plek naast mensen die zij goed kennen. Hierbij valt op dat 68% van de vrouwen naast iemand gaat zitten die zij al goed kennen, vergeleken met 48% van de mannen. 17% gaat voor de eerst beschikbare stoel. Verder blijkt dat we er niet om staan te springen om naast een onbekende neer te ploffen. Maar 8% zegt naast iemand te gaan zitten die hij of zij niet kent.

Enveloppen en cadeaubonnen

Wat voor cadeau nemen Nederlanders mee naar een kringverjaardag? Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft kiest voor een persoonlijk cadeau, gevolgd door het geven van een cadeaubon (32%). Een iets kleiner percentage gaat voor een envelop met geld. Opvallend is dat 6% zegt nooit een cadeau mee te nemen naar een verjaardag.