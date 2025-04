LEGENDS of ROCK Tribute Festival XL

Op zaterdag 27 september a.s. komt de internationale LEGENDS of ROCK Tribute Tour naar de tot Rocktempel omgebouwde WTC in Leeuwarden met een spectaculaire XL Rock Festival-editie. No.1 tribute bands van AC/DC, Queen, Iron Maiden, Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi, Pearl Jam en Foo Fighters spelen op indrukwekkende wijze alle hits en de beste albumsongs van hun muzikale helden.

Op het XL podium, met dynamische lichtshows, special effects en in een perfecte ambiance zorgen deze top bands met passie en volle overgave voor een aaneenschakeling van dampende concerten en vele muzikale hoogtepunten. Met dit unieke programma zullen zij het WTC in Leeuwarden op haar grondvesten laten schudden en is deze

Rocktempel op zaterdag 27 september 2025 ‘The Place To Be’!

Naast de spectaculaire optredens vind je er een uitgebreide Food-area, merchandise stands, vakkundig en enthousiast barpersoneel, een ruime hoeveelheid zit- en staanplaatsen en schone toiletten. Kortom, LEGENDS of ROCK Tribute Festival XL geeft je dé ultieme ‘Live Rock Festival-beleving’!

LET LIVE MUSIC DO THE TALKING!

Het WTC, Fryslanplein/Stadionplein, 8914 BX in Leeuwarden opent op zaterdag 27 september om 12.00 uur haar deuren en het programma start om 12.30 uur.



Info & tickets: www.lortt.eu

Line up:

12.30 uur: Red Hot Chili Peppers by Funky Monks (UK/DE)

14.00 uur: Pearl Jam by WHY GO HOME (NL)

15.25 uur: Guns N’ Roses by The Ultimate Guns N’ Roses (BE/NL)

17.00 uur: Iron Maiden by Harris (NL)

18.30 uur: Queen by Miracle (IT/NL/BE)

20.10 uur: Foo Fighters by Monkey Wrench (NL)

21.35 uur: Bon Jovi by Cross Road (NL)

23.00 uur: AC/DC by High Voltage (BE/NL)



“LEGENDS of ROCK Tribute Tour is in het leven geroepen om de beste tribute bands van Europa de mooiste podia te bieden waarop hun dynamische shows optimaal tot hun recht komen. De LEGENDS of ROCK Tribute Tour staat garant voor de ultieme live music-beleving! Op zaterdag 27 september 2025 zorgen de internationale No.1 tribute bands van AC/DC, Queen, Iron Maiden, Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi, Pearl Jam en Foo Fighters voor een Rock-ervaring van het allerhoogste niveau!” – aldus promoter/producer John Van den Borne.