Provincie Drenthe verhoogt subsidie voor schaapskuddes met 50.000 euro per jaar

Evenement bij de schaapskudde in Lhee

Op vrijdag 11 april 2025 organiseerde Stichting Behoud Drentse Schaapskudden (SBDS) in samenwerking met de Provincie Drenthe een bijeenkomst over het voortbestaan van de gescheperde schaapskuddes in Drenthe. De bijeenkomst vond plaats bij Schaapskudde Achter ’t Zaand in Lhee en bracht herders, beleidsmakers en natuurbeheerders samen om te praten over de toekomst van deze eeuwenoude traditie. Bezoekers konden demonstraties bijwonen, waaronder het drijven van schapen met Hollandse herders en het gebruik van wolfwerende maatregelen. Albert Kerssies (voormalig voorzitter van SBDS) sprak tijdens de bijeenkomst over het belang van kuddes in natuurbeheer: “Begrazing van heideterreinen kan in Drenthe, vanwege de aanwezige wolven, feitelijk alleen nog onder leiding van een herder. Voor het verrijken van de bodem van de heidegebieden zijn gescheperde schaapskuddes dus heel erg belangrijk geworden. Daar moeten we samen zuinig op zijn!"

Gedeputeerde Egbert van Dijk onderstreepte in zijn gesproken bijdrage tijdens het evenement het belang van de gescheperde kuddes in Drenthe, ook vanuit recreatief en cultuurhistorisch perspectief: “Drenthe zonder schaapskuddes is ondenkbaar. Met deze extra steun zorgen we dat het ondenkbare ook onnodig blijft. Zo kunnen de schaapskuddes hun werk blijven doen in natuurbeheer en biodiversiteit en behouden we dit stukje cultureel erfgoed in Drenthe.”