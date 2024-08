Zelfde man opnieuw aangehouden vanwege grafschennis

Afgelopen dinsdagavond 6 augustus heeft de politie een 33-jarige man aangehouden op verdenking van grafschennis op een begraafplaats in Almere. Dit meldt de politie donderdag.

Begraafplaats Oosterdreef

Rond 20.00 uur zien collega’s een man rondlopen op de begraafplaats aan de Oosterdreef die zich verdacht gedraagt. De man lijkt geïnteresseerd in diverse grafstukken.

Eerdere diefstal grafstukken

Al gauw wordt de man herkend als degene die op vrijdag 26 juli is aangehouden op verdenking van diefstal op dezelfde begraafplaats. Na de vorige aanhouding was hij inmiddels heengezonden in afwachting van een dagvaarding. Agenten aarzelen geen moment en houden de verdachte direct aan.

Onderzoek

'Op dit moment zit de verdachte nog vast en doen we verder onderzoek. Uiteindelijk zal in overleg met het Openbaar Ministerie een vervolgbeslissing aandienen', aldus de politie.