Explosieven gevonden bij woning overleden loodgieter Vlaardingen

Woensdagochtend rond 05.30 uur zijn in Vlaardingen bij de woning van de overleden loodgieter twee explosieven aangetroffen. Dit meldt de politie wonesdag.

Twee mannen op A4 bij Leiden aangehouden

'De explosieven zijn niet afgegaan. Even later werden op de A4 bij de afslag Leiden twee mannen aangehouden. Het is niet voor het eerst dat bij deze woning een explosief werd geplaatst', stelt de politie.

Overleden

'Dit incident heeft veel impact op het gezin zo kort na het trieste nieuws van het overlijden van de 45-jarige hoofdbewoner afgelopen maandag. Het onderzoek naar wie verantwoordelijk is voor de explosies gericht aan dit adres en haar bewoners gaat onverminderd door', aldus de politie.

Twee mannen aangehouden

Op basis van camerabeelden werden vanochtend al snel een 33-jarige man uit Almere en een 16-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden op de A4 bij de afslag Leiden. Zij zitten in volledige beperkingen vast.

Tips zijn welkom

Sinds de start van de explosies wordt onophoudelijk onderzoek gedaan naar de reeks aanslagen en de achtergronden. Om te achterhalen wie de opdrachtgever van de reeks explosies is, looft het Openbaar Ministerie een beloning van 50.000,- euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de opdrachtgever.