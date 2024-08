Baby (1) ernstig gewond na val uit raam woning Rotterdam

De politie onderzoekt hoe een baby van 1 jaar oud dinsdagochtend rond 11.50 uur uit een raam van een woning aan de Mathenesserdijk kon vallen. 'Het kindje is met ernstig letsel vervoerd naar het ziekenhuis. De toedracht van het incident wordt onderzocht', zo meldt de politie woensdag

Onderzoek

'Op dit moment is de toedracht nog onduidelijk en wordt door de recherche onderzocht. Ook de Forensische Opsporing heeft sporenonderzoek verricht', aldus de politie. De politie wil graag in contact komen met getuigen die de val gezien hebben of mogelijk andere informatie hebben die relevant kan zijn.