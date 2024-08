Ramkrakers slaan toe bij juwelier in Boxmeer

Ramkrakers hebben in de nacht van zondag op maandag 19 augustus toegeslagen bij een juwelier aan de Steenstraat in Boxmeer. 'We zijn een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen die meer weten', zo laat de politie maandag weten.

Met container door gevel

Rond 03.30 uur werd er met behulp van een auto een container door de gevel van het winkelpand gereden, waarna vier personen de winkel ingingen. Alle vier de personen waren gekleed in een donkerkleurig regenpak met lichte bies.

Buit

'Korte tijd later gingen de verdachten er met buit, uit de kapotgeslagen vitrines, vandoor richting de Rapenstraat. Daar stapten ze in een donkerkleurige auto en reden weg in de richting van de Burgemeester Verkuijlstraat. 'We zijn direct op zoek gegaan naar de verdachten, maar hebben ze niet meer aangetroffen', stelt de politie.

Getuigen en/of bewakingsbeelden

De politie is een onderzoek gestart. 'Heeft u de ramkraak zien gebeuren en nog niet met de politie gesproken? Heeft u bewakingsbeelden in de omgeving hangen, kijk ze dan nog eens na. Misschien staan de vluchtende verdachten erop. Of heeft u andere belangrijke informatie over de zaak? Neem dan contact met ons op via 0900-8844', aldus de politie.