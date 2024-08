Overleden man aangetroffen in waterbassin boomkwekerij in Limburgse Lottum

Op een perceel van een boomkwekerij aan de Grubbenvorsterweg in Lottum is maandagavond in een waterbassin een overleden man aangetroffen. Dit meldt de politie die onderzoek doet naar de precieze toedracht van het overlijden van de man.

Onderzoek

De politie kreeg maandagavond rond 20.20 uur melding dat er een overleden persoon was aangetroffen. Maandagavond werd gestart met het onderzoek en hier werd vandaag vervolg aan gegeven.

Niet duidelijk of het een misdrijf betreft

Op dit moment worden nog alle opties opengehouden en is het nog niet duidelijk of de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Ook is nog niet bekend wie de man is. 'Collega’s van de Forensische Opsporing en de recherche doen tactisch en technisch onderzoek', aldus de politie.