Oekraïense vluchtelingen kloppen aan bij Rode Kruis voor hulp

Steeds meer vluchtelingen uit Oekraïne kloppen bij het Rode Kruis aan omdat zij geen dak meer boven het hoofd hebben. 'Nu de opvang in de Jaarbeurs in Utrecht dicht is, melden diverse gezinnen met kinderen zich bij ons', zo meldt het Rode Kruis woensdag.

'Overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen'

Hulpverleners zetten alles op alles om een slaapplek voor deze mensen te vinden. In het uiterste geval boeken zij deze week voor de meest kwetsbare mensen een paar nachten een hotelkamer, zodat zij niet op straat belanden. De organisatie roept de Nederlandse overheid op om haar verantwoordelijkheid te nemen en deze mensen bescherming te bieden.

130 aanmeldingen in juni

Al sinds april krijgt het Rode Kruis signalen van vluchtelingen uit Oekraïne dat zij niet meer weten waar zij naartoe moeten. De laatste weken wordt dat alleen maar meer, omdat mensen op veel plekken niet terechtkunnen. Zo klopten er bij het Rode Kruis in Utrecht de afgelopen maand 130 mensen aan voor hulp. Ter vergelijking; dat zijn er vier keer zoveel als in de maanden daarvoor.

Grote zorgen

“We maken ons grote zorgen", zegt Suzanne Segaar, hoofd Nationale Hulp van het Nederlandse Rode Kruis. “Het gaat hier ook om alleenreizende kinderen, moeders met kinderen, mensen met oorlogswonden, zwangere vrouwen, zieken en ouderen. Gisteren stond er een moeder met haar 13-jarige zoontje bij ons op de stoep. En vandaag een moeder met drie kleine kinderen. Zij zijn uitgeput en weten niet waar ze naartoe moeten. Ze mogen bij ons op kantoor even op adem komen, terwijl wij rondbellen voor een slaapplek. En als dat echt niet lukt, boeken we voor de meest kwetsbare mensen een paar overnachtingen. Anders slapen ze op straat of in een auto en dat kan echt niet. Juist deze mensen, die in veel gevallen getraumatiseerd zijn, zouden op een menswaardige manier moeten worden opgevangen. De overheid is verplicht hen bescherming te bieden”, benadrukt Segaar.

Nog steeds vluchten mensen voor het geweld in Oekraïne

We horen er minder over in het nieuws, maar nog steeds vluchten mensen voor het geweld in Oekraïne; zij zijn op zoek naar een veilige plek. Momenteel zijn er in heel het land nog maar een beperkt aantal bedden beschikbaar, terwijl er op dit moment wekelijks zo’n 350 vluchtelingen uit Oekraïne ons land in komen. “Nederland zette in het begin van het conflict alles op alles om Oekraïense mensen opvang te bieden. Nu het conflict aanhoudt, hebben mensen nog steeds recht op onze solidariteit en recht op bescherming. Als er niet snel meer opvangplekken komen, leven er straks dus honderden mensen op straat.”

Extra hulp Rode Kruis

De overheid is verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen en moet zorgen voor een passende oplossing. Het Rode Kruis staat paraat om te ondersteunen. De hulporganisatie runt momenteel 28 opvanglocaties in Nederland, ook voor mensen die niet uit Oekraïne komen. De hulporganisatie heeft dus genoeg ervaring op dit gebied en staat paraat om te ondersteunen, maar kan dit niet op eigen houtje.

In uiterste geval voor paar nachten helpen met een overnachting

Segaar: “In het uiterste geval kan het Rode Kruis de meest kwetsbare mensen voor een paar nachten helpen met een overnachting, maar dat is slechts een pleister op een zere wond. Dit biedt deze week een overbrugging, maar het is hoog tijd voor een echte oplossing. Deze Oekraïense mensen hebben een veilige plek nodig, op een locatie die wordt toegewezen door een gemeente. Onze hulpverleners kunnen daarna een gemeente ontlasten en ondersteunen waar mogelijk. Als er niets gebeurt, zullen mensen gaan zwerven en in parken en onder bruggen moeten slapen. We moeten ons allemaal beseffen dat we deze mensen, gevlucht voor een conflict, niet aan hun lot over kunnen laten.”