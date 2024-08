Man staat met mes te zwaaien in Breda

Op vrijdag 23 augustus 2024 om 14.15 uur kwamen er meerdere meldingen binnen bij het Operationeel Centrum van een man die met een mes stond te zwaaien. Dat zou bij een supermarkt zijn in de Cypresstraat. Meerdere eenheden werden er heen gestuurd. Daar troffen ze inderdaad een man aan die een tasje zou hebben met daar in een mes volgens een getuige.

Aanhouding

De agenten wilden de man controleren maar hij wilde niet meewerken. Ze kenden hem en hadden al vaker met hem te maken gehad in geweldsituaties. De man kwam op de agenten aflopen. Een van de agenten pakte zijn taser om het te bewegen mee te werken. Maar de man luisterde niet en bleef op de agenten af komen. Het gebruik van de taser verlamde de man voor een moment en kon hij geboeid worden. In zijn tasje bleek hij daadwerkelijk een mes te hebben waarmee hij had staan zwaaien. De 27-jarige man uit Breda is meegenomen naar het bureau.