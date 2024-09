Subsidies voor boeren die willen innoveren of verplaatsen

Hiermee zijn alle regelingen uit de aanpak piekbelasting bekend, waardoor boeren in de gelegenheid zijn om een weloverwogen keuze te maken over hun toekomst. Dat is geen eenvoudig opgave. Daarom kunnen boeren gebruikmaken van een (gratis) zaakbegeleider die hen als vast aanspreekpunt informeert en ondersteunt.

Minister Femke Marije Wiersma: "Nu ook de laatste regelingen bekend zijn, komen we onze belofte na om boeren de kans te geven een weloverwogen keuze te maken uit de diverse opties die er zijn. Het is goed dat er dankzij de innovatie- en verplaatsingsregeling ook mogelijkheden ontstaan voor boeren die hun bedrijfsvoering willen verplaatsen of doorontwikkelen: dat biedt perspectief."

De innovatieregeling

De innovatieregeling binnen de aanpak piekbelasting betreft de investeringsmodule van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Hiervoor komen veehouderijen in aanmerking met melkvee, varkens en vleeskalveren, die vallen in de doelgroep van bedrijven met piekbelasting. Deze bedrijven kunnen investeren in bewezen technieken die de stikstofneerslag fors verminderen, zoals stalsystemen en luchtwassers. Voorwaarde voor het aanvragen van de deze subsidie is dat het dieraantal op de veehouderijlocatie vijf jaar niet toeneemt.

De subsidieregeling gaat open vanaf 21 oktober 2024, met een beschikbaar gesteld bedrag van 60 miljoen euro. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van RVO.

Verplaatsingsregeling

Ook de Landelijke verplaatsingsregeling veehouderijen met piekbelasting (Lvvp) is vandaag gepubliceerd. Deze regeling richt zich op het stimuleren van vrijwillige verplaatsing naar een hervestigingslocatie waar geen of wezenlijk minder stikstofneerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden wordt veroorzaakt. Die locatie kan ook in een ander land binnen de Europese Unie zijn. In totaal is er 105 miljoen euro beschikbaar; dit geld wordt verdeeld over de twee modules van de regeling. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van RVO.

De vrijwillige beëindigingsregeling voor kleinere sectoren

De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties kleinere sectoren zal naar verwachting eind september gepubliceerd worden en in november 2024 open gaan. Deze regeling is bedoeld voor veehouderijen met de diercategorieën melkgeiten, vleeskalveren, overig rundvee, vleeseenden en konijnen die voldoen aan de drempelwaardes voor stikstofneerslag van de Lbv-plus of de inmiddels gesloten Lbv. Meer informatie volgt na publicatie van de regeling op de website van RVO.

Over de aanpak piekbelasting

De aanpak piekbelasting is een aanpak gericht op de circa 3.000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden veroorzaken. Deelname is vrijwillig. Het betreft veelal agrarische bedrijven en enkele industriële bedrijven. Voor die laatste groep wordt onder leiding van het ministerie van Klimaat en Groene Groei gewerkt aan de aanpak industriële piekbelasting.