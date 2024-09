Starten als ZZP’er? Dit heb je nodig!

De situatie om voor jezelf te beginnen was wellicht nog nooit zo gunstig als vandaag de dag. De arbeidsmarkt roept om goede mensen, en door middel van internet is een eigen bedrijf in een paar klikken opgericht. Van accountant tot in de zorg; er zijn vandaag de dag vele mogelijkheden om als zelfstandige te starten. Toch vraagt dit ook om een paar investeringen. Welke dat zijn? Dat lees je in dit blog.

Altijd bereikbaar met de beste telefoon van dit moment

Als ZZP’er is het wellicht het meest belangrijk dat je altijd goed bereikbaar bent. Maar een telefoon heb je natuurlijk voor veel meer nodig dan alleen bellen. Je kunnen er mails mee sturen en zelfs facturen mee opstellen. Daarom is een goede telefoon onmisbaar, de Samsung S24 met abonnement is op dit moment de beste keuze qua telefoons die er is. Het is namelijk een telefoon die uitermate geschikt is voor zakelijk gebruik. Van de sterke batterij tot de perfecte camera’s; het is een toestel dat in alle opzichten doet wat hij zou moeten doen en eigenlijk nog veel meer. Dus investeer in een goede telefoon en het gaat je efficiëntie direct beïnvloeden.

Bouw een goed netwerk op

Dat je als ZZP’er echt alles zelf moet doen? Zeker niet. Je mag ook echt gebruik maken van mensen die speciale skills hebben waar jij van kan profiteren. Van het doen van de boekhouding tot zelfs het opruimen van je bureau; zorg dat de tijd die jij kwijt bent aan enerzijds zaken die declarabel zijn en anderzijds bij je normale workload komen, in balans blijft. Dus zorg dat je een sterk netwerk hebt en daarop kan leunen voor ondersteuning. Het inhuren van bijvoorbeeld een VA kan behoorlijk lonen, net als iemand die je social media onderhoudt. Dus je hoeft als ZZP’er zeker niet alles zelf en alleen te doen, zorg dat je je omringt met de juiste mensen.

Kies een vaste werkplek

Het ligt natuurlijk aan de tak van sport die je beoefent als ZZP’er maar het is altijd goed om een vaste basis te hebben van waaruit je werkt. Of dit nu een bureau op zolder is of een apart gehuurd kantoor; het gaat erom dat je een basis hebt die vertrouwd voelt en waar je ook je werkdag echt even kunt afsluiten. Tegenwoordig zijn er ook hele handige co-working plekken waar je gebruik van kunt maken, dan heb je wel de voordelen van een kantoor maar hoef je niet alles zelf te organiseren. Dus zorg voor een vaste basis, dit geeft rust en zorgt voor overzicht. En dit komt uiteindelijk het bedrijfsresultaat ten goede.

Kortom, starten als ZZP’er is op papier snel geregeld maar brengt nog wel andere zaken met zich mee die even georganiseerd moeten worden. Van een goede werkplek tot optimale bereikbaarheid, en vergeet ook het uitbesteden van klussen aan de juiste mensen niet. Wanneer je dit allemaal sterk georganiseerd hebt, zul je merken dat jij al snel behoorlijke meters kunt maken als ondernemer. Succes!