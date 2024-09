Man (54) bekladt opnieuw monument Nicky Verstappen, OM eist celstraf

Een 54-jarige man uit Heerlen moest zich vandaag voor de rechter verantwoorden voor het vernielen van verschillende panden en objecten in de regio Parkstad in Limburg. 'Hij zou deze panden en objecten, waaronder het monument ter nagedachtenis aan de overleden Nicky Verstappen, in de periode van 1 tot en met 14 maart 2024 beklad hebben met verf', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Overleden Gino van der Straeten (9)

'Ook bekladde hij het bedrijfspand van een zus van de overleden Gino van der Straeten (9) met onder meer een hakenkruis. Het OM Limburg eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast vorderde het Openbaar Ministerie een aantal vrijheidsbeperkende maatregelen.

Gele verfvlekken op kleding

De man werd aangehouden, nadat hij tijdens het opnemen van een van de aangiftes in de buurt, werd gezien door de politie. De agenten herkenden zijn signalement van een eerdere vernieling en constateerden gele verfvlekken op zijn kleding. Van alle vernielingen is aangifte gedaan en de verdachte heeft deze vernielingen ook bekend.

Kindermisbruik en kindermoord

De verdachte werd driemaal eerder veroordeeld voor vernielingen. Voor het laatst in 2021. Ook toen voor het bekladden van het monument ter nagedachtenis aan de overleden Nicky Verstappen. “De verdachte heeft in maart van dit jaar in korte tijd opnieuw een aantal panden en monumenten beklad. In sommige gevallen kiest hij er daarbij bewust voor zaken te bekladden die, direct of indirect, verbonden zijn aan bekende zaken van kindermisbruik en kindermoord. Volgens de verdachte is dat een van de ergste dingen die je kunt doen. Dat hij hiermee de gevoelens kwetst van mensen die de gevolgen van dit soort feiten zelf hebben ondervonden lijkt hem daarbij niets te doen”, zegt de officier van justitie op zitting.

Herhaling voorkomen

De rapporten van deskundigen wijzen uit dat er zorgen zijn over het psychosociaal functioneren van de verdachte, maar dit betekent nog niet dat het gedrag niet aan hem kan worden toegerekend. “Uiteraard zijn dit wel omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden”, licht de officier toe. “Het is daarom niet meer dan passend dat de verdachte voor de onderhavige feiten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf krijgt opgelegd. Met een geldboete of taakstraf, zou aan de ernst van de feiten geen recht worden gedaan.” Het OM heeft de rechtbank daarom ook verzocht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 weken op te leggen. Daarnaast is het noodzakelijk herhaling in de toekomst te voorkomen. Het OM vorderde daartoe ook een aantal vrijheidsbeperkende maatregelen in de vorm van verschillende locatie- en contactverboden. De verdachte heeft al een zorgmachtiging op grond van de Wet op de verplichte Geestelijke Gezondheidszorg waarmee hij verplicht wordt zich te laten behandelen voor zijn persoonlijkheidsproblematiek. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.