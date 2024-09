Staaf doorboort ruit auto op snelweg, een man aangehouden

Terwijl een automobilist op de ring A10 in Amsterdam reed, kreeg een hij de schrik van zijn leven. Ineens hoorde de automobilist een harde klap en zag hoe een ijzeren staaf de voorruit van zijn auto doorboorde. Op enkele centimeters na werd de bestuurder zelf niet geraakt en bleef ongedeerd. De politie heeft een verdachte aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen.

Het incident speelde zich af rond vier uur in de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 september op het noordelijke stuk van de A10 aan de linkerkant ter hoogte van Tuinpark Buikslotermeer. Na de melding gingen agenten direct ter plaatse. Ze troffen een snelweg bezaaid met puin aan. Er lagen diverse houten balken, stukken boomstronken en metalen voorwerpen. Naast de auto met de ijzeren staaf door de voorruit bleek ook een ander voertuig zwaar beschadigd te zijn geraakt. Ook daarbij raakte niemand gewond. Beide voertuigen waren zo beschadigd dat ze niet meer verder kunnen rijden en door een berger moesten worden afgevoerd.

Nadat agenten op locatie het spoor van puin volgden, kwamen ze in de buurt uit bij een 39-jarige man zonder vaste woon – of verblijfplaats. Deze man is aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex