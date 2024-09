In 2023 was het bijna 5 kilometer rijden naar het ziekenhuis

Nederlanders woonden in 2023 gemiddeld op 4,8 kilometer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of buitenpoli, gemeten over de autoweg. Dat is 400 meter minder dan in 2008. De afstand tot andere vormen van zorg is juist gestegen. De afstand tot het ziekenhuis of de buitenpolikliniek verschilt sterk per gemeente. Inwoners van de Randstad hebben het grootste aantal ziekenhuizen of buitenpoli’s in hun omgeving. Dat meldt het CBS in de nieuwste editie van Nederland in cijfers

Meestal is het voor mensen in het westen of midden van het land minder ver reizen naar een ziekenhuis of buitenpoli dan voor mensen die ergens anders in Nederland wonen. In iets minder dan de helft van de gemeenten was de afstand tot het ziekenhuis of de buitenpoli maximaal 5 kilometer. Het CBS heeft alleen gekeken naar de afstand tot Nederlandse ziekenhuizen. Mensen die vlakbij de grens wonen, kunnen ook naar ziekenhuizen in België of Duitsland.

In Wageningen en Doesburg was de afstand met 1,3 kilometer het kleinst, en op Schiermonnikoog het grootst (57,5 kilometer). Ongeveer 76 duizend Nederlanders woonden in een gemeente waar het 20 kilometer of meer reizen is naar het meest nabije ziekenhuis of buitenpoli. Naast Schiermonnikoog geldt dit voor de inwoners van Ameland, Terschelling en Vlieland, en op het vasteland voor Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.

Ziekenhuis iets minder ver weg

In 2023 was de afstand tot een ziekenhuis of buitenpoli kleiner dan 15 jaar eerder: 4,8 kilometer, tegen 5,2 kilometer in 2008. Dit komt voor een deel doordat er meer buitenpoli’s zijn. Wel is het voor Nederlanders nu gemiddeld iets verder reizen voor andere vormen van zorg, zoals de huisartsenpost< of de apotheek.