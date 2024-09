Onderzoek naar meer mogelijkheden voor verbetering leefomgeving Schiphol

Advies

Voordat de minister een besluit neemt, wil hij de milieueffecten van het besluit goed in beeld krijgen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat vroeg daarom advies voor het opstellen van een milieueffectrapport (mer) aan de Commissie.

Maximumaantal vluchten

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil in het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol de regels voor het vliegen en het maximumaantal vluchten vastleggen. Doel van de wijziging is om de geluidhinder ten opzichte van de huidige situatie te verminderen en de rechtsbescherming van omwonenden te verbeteren.

Twee alternatieven

De minister stelt voor om twee alternatieven te onderzoeken. De Commissie adviseert een onderzoek naar een extra alternatief waarin de geluidhinder verder vermindert. Ook adviseert de Commissie om in de drie alternatieven de effecten op de luchtkwaliteit en het klimaat zo goed mogelijk te specificeren.

'Milieuonderzoek transparant en begrijpelijk voor alle betrokkenen'

Harry Webers, plaatsvervangend voorzitter van de Commissie mer: “Dit is een langlopend en ingewikkeld dossier. De Commissie mer vindt het belangrijk dat het milieuonderzoek transparant en begrijpelijk is voor alle betrokkenen. Daarom adviseert de Commissie: wees concreet en helder over de milieugevolgen van het te nemen besluit, en vergelijk dat met het Luchthavenverkeersbesluit van 2008. Wees ook helder over het onderzoek naar handhavingspunten voor geluid.”