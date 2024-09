Uitstoot broeikasgassen 4 procent lager in tweede kwartaal 2024

Ook lagere uitstoot van de mobiliteitssector en de gebouwde omgeving

De uitstoot van de mobiliteitssector was 11 procent lager dan een jaar eerder. Dat komt onder meer doordat er vorig jaar in juni een piekverbruik was van diesel, wat mogelijk samenhangt met de accijnsverhoging op motorbrandstoffen per 1 juli 2023. Ook is het elektrisch verkeer toegenomen. Verder is in het tweede kwartaal van 2024 minder aardgas verbruikt voor het verwarmen van huizen en gebouwen, vooral door het zachtere weer in april in vergelijking met 2023. Hierdoor heeft de gebouwde omgeving 8 procent minder broeikasgassen uitgestoten.