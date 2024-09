Verdachten aangehouden na gewapende overval in Wilnis

Aan de Geerkade in Wilnis, werd het 34-jarige slachtoffer door meerdere verdachten overvallen en bedreigd. Hij kreeg daarbij klappen, maar hoefde daarvoor niet in het ziekenhuis worden behandeld.

Na de overval zijn de verdachten in een voertuig gevlucht dat later leeg werd aangetroffen in Kamerik. De politie startte diezelfde dag een onderzoek. Naast een buurtonderzoek, heeft de recherche onderzoek gedaan naar het vluchtvoertuig. Camerabeelden uit de omgeving van waar het vluchtvoertuig is opgehaald zijn bekeken. Ook zijn telecomgegevens geanalyseerd. Dit alles heeft op dinsdag 10 september geleid tot de aanhouding van twee verdachten: een 35-jarige vrouw uit Almere en een 25-jarige man uit Haarlem.