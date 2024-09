Twee mannen op heterdaad betrapt met drugs en munitie in de auto

Tijdens een controle in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam ontdekten agenten in een auto onder andere een tas vol met drugs aan. De twee inzittenden zijn op heterdaad aangehouden.

Het is rond vier uur in de ochtend op dinsdag 10 september als twee agenten een verdacht voertuig zien rijden. Aan de Withoedenveem werd het voertuig aan de kant gezet voor een controle. Tijdens de controle vonden de agenten een tas vol drugs. Naast de drugs werd er in de auto ook munitie, een som contant geld en een metalen honkbalknuppel aangetroffen. De goederen zijn in beslag genomen. De twee mannen, een 20-jarige en 23-jarige uit Amsterdam, zijn ingesloten voor nader onderzoek.