Politie verricht 8 aanhoudingen na demonstratie Ajax-supporters

Leidseplein

In de loop van de middag verzamelden zich honderden personen op het Leidseplein. Het ging om een aangekondigde demo van Ajax-supporters. Zij kondigden aan te gaan demonstreren tegen het besluit van de politievakbonden om te staken tijdens de wedstrijd Ajax-FC Utrecht. Op en rondom het Leidseplein werd de situatie onrustig, nadat de supporters explosieven af lieten gaan en trams blokkeerden en belaagden.

Hoofdbureau politie Elandsgracht

Daarna verplaatste de groep zich via de Marnixstraat naar het Hoofdbureau van de politie op de Elandsgracht. Daar zijn verschillende vernielingen gepleegd, onder andere aan een slagboom en aan het gebouw zelf. Ook hier gooiden de supporters met explosieven en andere voorwerpen in de richting van het hoofdbureau.

Mobiele Eenheid ingezet

Op dat moment is de Mobiele Eenheid ingezet om verdere escalatie te voorkomen. Hierbij is de-escalerend en gedoseerd opgetreden. Zo is de supporters meerdere malen gevorderd het gebied te verlaten. Toen zij hier geen gehoor aan gaven, heeft de Mobiele Eenheid charges uitgevoerd, waarna de groep uiteen is gegaan via de Elandsgracht.

'Beangstigende situatie voor omstanders'

Op de Elandsgracht zijn omstanders geconfronteerd met een beangstigende situatie, veroorzaakt door een groep mensen die zich supporters noemen van een voetbalclub. Met deze gedragingen hebben zij de openbare orde en veiligheid ernstig verstoord. De politie vindt het gedrag dat de supporters deze middag hebben vertoond ontoelaatbaar, teleurstellend en volstrekt onnodig.