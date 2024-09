Prinsjesdag 2024 eenvoudig uitgelegd

Begroting

Elk jaar maakt het kabinet een begroting. Hierin staat hoeveel geld de regering uitgeeft en aan welke dingen. En hoeveel geld de regering krijgt aan belastingen en premies. In 2025 helpt de regering mensen die hard werken en toch moeilijk hun rekeningen kunnen betalen. Mensen gaan minder belasting betalen over hun salaris. De regering neemt maatregelen om die mensen die in armoede leven te helpen. Zo stijgt het aantal arme mensen niet. Ook wil het kabinet Nederland veiliger maken. Daarom gaat er extra geld naar het leger en de politie.

Wat doet de regering?

• Mensen die voor een baas werken, een AOW of een uitkering hebben, gaan minder belasting betalen. Zij houden meer geld over.

• Mensen met schulden krijgen hulp.

• Gratis schoolmaaltijden voor kinderen blijven bestaan.

• De huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan omhoog.

• Er komen 100.000 nieuwe woningen per jaar.

• Er gaat minder geld naar mensen in arme landen.

• Er worden minder migranten toegelaten in Nederland.

Een veilig Nederland voor iedereen

Door de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten maken veel mensen zich zorgen. De regering wil dat iedereen zich veilig voelt. Daarom gaat er extra geld naar het leger. En naar de politie en de bewaking van de Nederlandse grens.

Staatsschuld

Elk land heeft schulden: de staatsschuld. De staatsschuld van Nederland zorgt niet voor een financieel probleem. Vergeleken met andere landen is de staatsschuld van Nederland laag. De regering verwacht wel dat de schuld de komende jaren hoger wordt. Daarom houden ze de financiën goed in de gaten. En wil de regering minder geld uitgeven. Om het huishoudboekje voor heel Nederland gezond te houden. Ook in de toekomst.

Belastingplan 2025

De regering wil ook de belastingen aanpassen. Zodat de regering genoeg geld krijgt om alle plannen uit te voeren. En de staatsschuld niet te hoog wordt. Of om de regels makkelijker te maken.

De plannen voor de belastingen staan in het Belastingplan 2025. De plannen zijn nog niet definitief. Wat de regering bijvoorbeeld wil:

• Het wordt makkelijker om belastingen in te vullen als iemand ziek is of een handicap heeft. En kosten maakt om bijvoorbeeld naar het ziekenhuis te reizen.

• De belasting voor slapen in bijvoorbeeld een hotel of vakantiehuis gaat omhoog. En ook de belasting voor musea, muziek, toneel, boeken en sport. Hierdoor kunnen toegangskaartjes en boeken duurder worden.

• Sommige regels voor bedrijven worden anders. Want Nederland moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven. En voor buitenlandse werknemers. Dat is goed voor de economie in Nederland.

• De belasting op gokken gaat omhoog. U betaalt ook meer belasting als u geld wint bij een loterij.



De Tweede Kamer moet de plannen uit de Miljoenennota en het Belastingplan nog goedkeuren. Dat gebeurt dit najaar. Dan pas weten we of het allemaal echt doorgaat.