Verdachte steekpartij Erasmusbrug Rotterdam is 22-jarige man uit Amersfoort

Bij een steekincident in Rotterdam in de omgeving van de Erasmusbrug zijn donderdagavond twee mensen zwaargewond geraakt. 'Eén van de twee slachtoffers is overleden. Het andere slachtoffer is zwaargewond naar ziekenhuis overgebracht', zo meldt de politie donderdagavond.

Verdachte aangehouden

De politie heeft de verdachte, een 22-jarige man uit Amersfoort, aangehouden. Hij had twee grote messen bij zich. De verdachte is door omstanders en agenten overmeesterd en aangehouden.

Eén slachtoffer overleden

Eén van de twee slachtoffers, een 32-jarige man uit Rotterdam, is ter plekke overleden. Een 33-jarige man uit Zwitserland raakte zwaargewond. Hulpdiensten waren er snel en verleenden eerste hulp. De 32-jarige man is nog gereanimeerd maar helaas bezweek hij aan zijn verwondingen. Het andere slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis vervoerd.

Verdachte zelf ook gewond

Tijdens de overmeestering van de verdachte raakte hij zelf ook gewond. Hij is na zijn aanhouding ook naar een ziekenhuis overgebracht. Veel mensen waren getuige van dit heftige incident. Voor hen is opvang geregeld.

Onderzoek

Het onderzoek naar de toedracht van het steekincident, dat rond 20.00 uur plaatsvond, is in volle gang. 'Mensen die getuigen waren worden opgevangen. Heb je informatie die kan helpen bij het onderzoek, neem dan contact op via 0900-8844', aldus de politie.