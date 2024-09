Schuld overheid eerste halfjaar 2024 verder gedaald

De overheidsschuld is de eerste helft van 2024 met ruim 6 miljard euro afgenomen tot 475 miljard euro. Dat is 43,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), een daling van bijna 2 procentpunt vergeleken met eind 2023. De schuld kon de eerste helft van het jaar dalen door een overschot van 8 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over de overheidsfinanciën.

De schuldquote van de overheid zit halverwege 2024 bijna op de laagste stand van de afgelopen 30 jaar. Die laagste stand dateert van eind 2007 toen de schuldquote 42,8 procent bedroeg. De schuld in euro’s nam weliswaar vanaf 2007 met bijna 80 procent toe, maar omdat ook de omvang van de economie bijna evenveel toenam is de schuldquote nauwelijks gestegen. In de periode tussen 2007 en nu heeft de overheid wel twee grote crises – kredietcrisis en corona – doorgemaakt, die de schuld in korte tijd snel lieten stijgen.

Het overheidssaldo en de schuldquote zijn belangrijke graadmeters voor de stand van de overheidsfinanciën in een land. De Europese normen hiervoor zijn een maximaal tekort van 3 procent in een jaar en een maximale schuld van 60 procent van het bbp aan het eind van het jaar.

Eerste halfjaar overschot van 8 miljard euro

Over de eerste helft van 2024 realiseerde de overheid een overschot van bijna 8 miljard euro. Dit is hoger dan het overschot van bijna 3 miljard euro over dezelfde periode vorig jaar. Over heel vorig jaar had de overheid uiteindelijk een tekort van bijna 4 miljard euro, oftewel 0,4 procent van het bbp.

De miljoenennota 2025 gaat uit van een tekort van 18,5 miljard euro voor heel 2024, oftewel 1,6 procent van het bbp. Om voor heel 2024 uit te komen op een tekort van 18,5 miljard euro zal de overheid in de tweede helft van dit jaar ruim 26 miljard euro meer moeten uitgeven dan zij aan inkomsten ontvangt. Onder meer de gevolgen van de uitspraken van de Hoge Raad over box 3 en over een Duits vastgoedfonds kunnen een groot effect op het saldo over de tweede helft van 2024 hebben. Deze herstelbetalingen zijn in de miljoenennota aan 2024 toegerekend.