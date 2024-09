Apothekersassistenten zijn het spuugzat en voeren actie voor betere CAO

Naar ministerie van VWS

Op de landelijke Dag van de Apothekersassistent verzamelen ze op de Koekamp in Den Haag en trekken daarna massaal naar het Ministerie van VWS. Het is de grootste actie in de apothekersbranche tot nu toe. Na eerdere stakingen in Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht en Limburg zit er nog steeds geen enkele beweging in het al langer lopende cao-conflict.

Minister Agema

De werkgevers zeggen geen geld te hebben om goede arbeidsvoorwaarden af te spreken en wijzen naar zorgverzekeraars en overheid. Die laatste, in de persoon van minister Agema, wees afgelopen vrijdag –via de media– weer terug naar de werkgevers. ‘Ongekend en onbehoorlijk dat we dat via de pers moeten horen,’ vinden vakbonden FNV en CNV. ‘De minister zou juist leiderschap moeten tonen.’

Assistenten de dupe

CNV-bestuurder Albert Spieseke: ‘We zijn dit frustrerende gepingpong over de hoofden van de assistenten echt zat. Neem verantwoordelijkheid! Dit is pas de eerste keer dat deze loyale beroepsgroep tot harde acties overgaat. Maar de maat is vol. Al jaren is het voor veel apothekersassistenten financieel sappelen en worden de werkomstandigheden steeds zwaarder. Patiënten zijn assertiever en steeds vaker ook agressief, bijvoorbeeld wanneer ze een ander dan hun vertrouwde medicijn krijgen of wanneer er door de tekorten een medicijn helemaal niet verstrekt kan worden.’

Lage lonen en werkdruk

Het werk is niet alleen zwaarder, maar moet ook met steeds minder mensen gedaan worden, waardoor de werkdruk toeneemt. FNV-bestuurder Ralph Smeets: ‘De lonen zijn echt te laag. In ziekenhuisapotheken kun je tot wel 800 euro per maand meer verdienen, want die vallen onder een andere cao. Dat helpt niet om de vacatures in de reguliere apotheken in te vullen. Maar ook de administratieve druk vanuit zorgverzekeraars helpt niet. Er blijft veel te weinig tijd over om patiënten snel te helpen. Zo worden de wachttijden steeds langer in de apotheek en dat heeft dan weer invloed op het humeur van de patiënt. Deze cirkel moet snel doorbroken worden om verdere leegloop te voorkomen. Daarvoor is heel snel een fatsoenlijke cao noodzakelijk.’

Maat is vol

CNV en FNV zijn van plan om actie te blijven voeren net zo lang tot er behoorlijk resultaat ligt. Spieseke en Smeets zijn het daar roerend over eens: ‘Het is echt nu of nooit’.