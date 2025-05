Burgers verschillen in hun vertrouwen in de zorg, maar delen zorgen over de toekomst

Uit onderzoek van het Nivel, gebaseerd op gegevens uit de Nivel Barometer Vertrouwen, blijkt dat mensen hun vertrouwen in de gezondheidszorg een rapportcijfer van ongeveer een zeven geven. Hiernaast hebben mensen veel vertrouwen in beroepsgroepen en zorginstellingen. Er zijn hierbij wel verschillen tussen regio’s, en naar gezondheid en sociaaleconomische positie. Vooral mensen met een lagere sociaaleconomische positie en mensen met een slechtere ervaren gezondheid hebben minder vertrouwen en maken zich meer zorgen over de toekomst van de zorg. Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen over de betaalbaarheid van de eigen financiële bijdragen.

Het is belangrijk dat mensen een bepaalde mate van vertrouwen hebben in de gezondheidszorg. Een gebrek aan vertrouwen kan er toe leiden dat patiënten minder snel de medische hulp zoeken die ze nodig hebben. Het vertrouwen dat mensen hebben in beroepsgroepen in de zorg, zorginstellingen en het zorgsysteem wordt publiek vertrouwen genoemd. Het Nivel onderzocht verschillen in publiek vertrouwen in de gezondheidszorg tussen regio’s in Nederland en groepen mensen met een verschillende sociaaleconomische positie en gezondheid. Deelnemers van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg gaven een rapportcijfer voor hun vertrouwen in de huidige gezondheidszorg, de toekomst van de gezondheidszorg en de medische mogelijkheden. Er is ook gekeken welk aandeel van de mensen (heel) veel vertrouwen heeft in verschillende soorten beroepsgroepen en zorginstellingen. Daarnaast is er gekeken naar de zorgen van mensen over de toekomst van de zorg, en of hierbij verschillen zijn naar regio, sociaaleconomische positie en gezondheid.

Verschillen in publiek vertrouwen in de gezondheidszorg tussen regio’s

In het algemeen zagen we dat mensen in Oost-Nederland meer vertrouwen hebben in de huidige en toekomst van de gezondheidzorg en in huisartsen, medische specialisten, ziekenhuizen, verpleegkundigen en thuiszorg dan mensen in Zuid-Nederland. Op provincieniveau geven mensen in Overijssel over het algemeen de hoogste rapportcijfers en hebben zij het meeste vertrouwen in de meeste beroepsgroepen en instellingen die zijn meegenomen in dit onderzoek. In de provincies Drenthe en Limburg ligt het vertrouwen gemiddeld genomen het laagst.

Minder vertrouwen onder mensen die moeite hebben met rondkomen

Ook hebben mensen met een slechte financiële situatie minder vertrouwen in huisartsen. Mensen die moeite hebben met rondkomen geven gemiddeld een lager rapportcijfer voor hun vertrouwen in de huidige zorg, de toekomst van de zorg en de medische mogelijkheden dan mensen met een betere financiële situatie.

Mensen met een slechtere ervaren gezondheid zijn minder positief

Mensen met een slechtere ervaren gezondheid geven gemiddeld lagere rapportcijfers voor hun vertrouwen in de gezondheidszorg. Dit geldt voor de huidige gezondheidszorg, de toekomst van de gezondheidszorg en de medische mogelijkheden. Ook hebben mensen met een slechtere ervaren gezondheid minder vertrouwen in huisartsen, fysiotherapeuten en medische specialisten dan mensen met een betere ervaren gezondheid.

Grote zorgen over de toekomst, vooral over betaalbaarheid en personeelstekort

Naast vertrouwen in de zorg zijn er onder mensen ook veel zorgen over de toekomst van de zorg. Vooral de betaalbaarheid van de eigen zorgkosten en de beschikbaarheid van voldoende zorgpersoneel baren mensen zorgen. Deze zorgen zijn het grootst onder mensen met een lagere sociaaleconomische positie, een hoger zorggebruik en een slechtere ervaren gezondheid, maar ook mensen met een betere sociaaleconomische positie en gezondheid maken zich zorgen.