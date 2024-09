Tip leidt tot vondst van bijna 120.000,- euro cash in woning Dordrecht

Na een anonieme tip over een verdachte situatie in een woning aan de Brandts Buysstraat in Dordrecht heeft de politie dinsdagmiddag een doorzoeking gedaan. Dit meldt de politie.

Verdenking witwassen

'In het huis lag een contant geldbedrag van bijna 120.000,-. Het geld is in beslag genomen op verdenking van witwassen. Er wordt nader onderzoek gedaan', aldus de politie.

Ook auto in beslag genomen

Vrijwel alle criminele activiteiten zijn gericht op het verdienen van geld. Als geld van criminele activiteiten afkomstig is of hier is een vermoeden van, kan het in beslag worden genomen. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de herkomst van het geld. Ook is een auto in beslag genomen voor nader onderzoek. Tijdens de doorzoeking was niemand in de woning aanwezig. Er is geen aanhouding verricht.