Meer dan de helft van elektriciteitsproductie komt uit hernieuwbare bronnen

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen is in de eerste helft van 2024 gestegen naar 32,3 miljard kWh. Hiermee kwam het aandeel hernieuwbare elektriciteit op 53 procent van de totale elektriciteitsproductie. De invoer van elektriciteit steeg en de uitvoer nam af. Nederland heeft per saldo in de eerste 6 maanden van 2024 2,3 miljard kWh meer uitgevoerd dan ingevoerd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De productie is in dezelfde periode met 1 procent gestegen naar 60,5 miljard kWh. Voor het eerst is er in de eerste 6 maanden van een jaar met 53 procent, meer elektriciteit geproduceerd met hernieuwbare bronnen dan met fossiele bronnen. Het verbruik van elektriciteit is in de eerste helft van 2024 met 5 procent gestegen naar 55,8 miljard kWh. Dit is iets onder het niveau van voor corona.

De productie is in dezelfde periode met 1 procent gestegen naar 60,5 miljard kWh. Voor het eerst is er in de eerste 6 maanden van een jaar met 53 procent, meer elektriciteit geproduceerd met hernieuwbare bronnen dan met fossiele bronnen. Het verbruik van elektriciteit is in de eerste helft van 2024 met 5 procent gestegen naar 55,8 miljard kWh. Dit is iets onder het niveau van voor corona.

De elektriciteitsproductie uit wind stijgt met een derde

De elektriciteitsproductie uit wind is gestegen naar 17,4 miljard kWh in de eerste helft van 2024. Dit is een toename van 4,4 miljard kWh. Ruim twee derde van deze stijging vond plaats op zee. De belangrijkste oorzaak van de gestegen elektriciteitsproductie uit wind is de toename van het vermogen zowel op zee als op land. Op zee hadden vooral de nieuwe windparken Hollandse Kust Zuid (I t/m IV) en Hollandse Kust Noord (V) hier een aanzienlijke bijdrage aan het vermogen van wind op zee. Ook het vermogen op land nam toe, met name in Flevoland, waar vorig jaar al meerdere oude kleinere windmolens zijn vervangen door grotere en nieuwe windmolens met meer vermogen. Alleen al in deze provincie steeg het vermogen gedurende 2023 al met 0,4 GW. In heel Nederland is dit vermogen met 2,0 GW (0,6 GW op land en 1,4 GW op zee) toegenomen in 2023.

De elektriciteitsproductie uit zon steeg naar 11,7 miljard kWh. Dit is een toename van 0,8 miljard kWh. Dit werd veroorzaakt doordat er meer vermogen is bijgeplaatst, terwijl de hoeveelheid zonnestraling juist minder was dan in de eerste helft van vorig jaar.