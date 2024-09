Jeugddetentie opgelegd aan 18-jarige man vanwege voorbereiden liquidatie

Jeugddetentie

De politie is de verdachte, die bij een schietincident in oktober vorig jaar gewond raakte, op het spoor gekomen dankzij informatie uit het politieonderzoek daarnaar. De rechtbank heeft vandaag ook vonnis gewezen en de man veroordeeld tot jeugddetentie.

Overleden

In de nacht van 11 op 12 oktober 2023 heeft er aan de Lutkemeerweg in Amsterdam-Nieuw-West een schietincident plaatsgevonden waarbij een 18-jarige man om het leven kwam en een 17-jarige jongen ernstig gewond raakte. De politie kon enkele weken later de man aanhouden die ervan verdacht wordt de schutter te zijn geweest.

Kinderrechter

Uit informatie uit dit politieonderzoek kon worden geconcludeerd dat eind september 2023 door een aantal personen – onder wie de gewond geraakte destijds 17-jarige die vandaag als verdachte voor de kinderrechter staat - een liquidatie werd voorbereid. Zoals gebruikelijk bij minderjarige verdachten werd de zaak door de rechtbank achter gesloten deuren behandeld en is het OM terughoudend met het geven van informatie betreffende de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Liquidatie

Het beoogde doelwit van de liquidatieplannen werd op 1 oktober gewaarschuwd dat zijn leven in gevaar was en is vervolgens gevlucht. De voorgenomen liquidatie kon daardoor niet meer worden uitgevoerd. De schietpartij in de nacht van 11 op 12 oktober vloeide, zo is uit het politieonderzoek duidelijk geworden, waarschijnlijk voort uit het vermoeden van de schutter dat het 18-jarige overleden slachtoffer het doelwit zou hebben gewaarschuwd.

Doelwit geobserveerd

Het onderzoek naar het voorbereiden van de liquidatie heeft laten zien dat de verdachte die vandaag op zitting staat - samen met een inmiddels 20-jarige verdachte die afgelopen juli op zitting stond - eind september 2023 op verschillende momenten in en bij een café heeft geobserveerd waar het doelwit geregeld zou zijn. Afgeluisterde gesprekken en onderzoek van telefoons tonen wat het OM betreft aan dat het de bedoeling van verdachte was het doelwit te observeren. Zodra hij het doelwit had gespot zou hij een medeverdachte waarschuwen die uiteindelijk de klus zou klaren en het doelwit om het leven zou brengen.

Voorbereidingshandelingen plegen moord

De officieren in het requisitoir: “De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan voorbereidingshandelingen voor het plegen van een moord. Moord is het ernstigste feit dat ons wetboek van strafrecht kent. Het is uiteindelijk niet gekomen tot het daadwerkelijk om het leven brengen van het doelwit, maar een man die ongewild betrokken is geraakt bij het plan, heeft het wel met z’n leven moeten bekopen.”

Jeugddetentie

De officieren achten het niet nodig dat de verdachte teruggaat naar de jeugdgevangenis. Wel achten ze het van belang om naast een onvoorwaardelijke jeugddetentie een substantieel deel aan voorwaardelijke jeugddetentie te eisen. Alles afwegende hebben ze een onvoorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van 279 dagen met aftrek van voorarrest geëist en daarnaast een voorwaardelijke jeugddetentie van zes maanden, met bijzondere voorwaarden en een dadelijk uitvoerbaar toezicht.

Dadelijk uitvoerbaar toezicht

De rechtbank heeft vandaag ook uitspraak gedaan en de man veroordeeld tot jeugddetentie voor de duur van 430 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk met aftrek van voorarrest en daarnaast een voorwaardelijke jeugddetentie van zes maanden, met bijzondere voorwaarden, een proeftijd van twee jaar en een dadelijk uitvoerbaar toezicht.