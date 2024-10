Nep-agenten aangehouden

Dankzij een alerte buurtbewoner die het kenteken noteerde, zijn de mannen later die nacht getraceerd en gearresteerd. De politie doet nu onderzoek naar waar ze mogelijk ook hun slag sloegen.

Rond middernacht wisten de mannen het slachtoffer te bewegen om sieraden mee te geven; deze zouden ze veiligstellen, omdat er dieven in de buurt waren gesignaleerd. Nadat de collega’s zonder uniform vertrokken waren, vertrouwde de vrouw het niet en belde de politie. Een alerte buurman had het kenteken genoteerd en korte tijd later werd die bewuste auto is door de politie in Amsterdam stopgezet. De 2 inzittenden hadden hetzelfde signalement en zijn aangehouden. Zij zijn inmiddels weer heengezonden, maar blijven verdachten in het onderzoek. Het gaat om een man van 21 jaar uit Egmond aan Zee en een man van 31 jaar uit Tegelen.