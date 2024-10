Steeds meer kantoren met minimaal energielabel C

78 procent van het vloeroppervlak aan kantoorruimte voldeed op 1 juli 2024 aan de verplichting om minimaal energielabel C te hebben. Een jaar eerder was dit nog 72 procent. Zo’n 10 procent heeft nog een label D t/m G en 12 procent heeft nog geen label, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De cijfers staan in een Kamerbrief die minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) vandaag naar de Kamer stuurde.

Per 1 januari 2023 zijn alle kantoren in Nederland verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Met verschillende Rijksorganisaties zijn afgelopen tijd afspraken gemaakt om zo snel mogelijk energielabel C te behalen voor hun kantoren. Om de resterende groep kantooreigenaren te laten voldoen, zijn gemeenten gestart met toezicht en handhaving, waarbij enkele gemeenten al overgegaan zijn tot het opleggen van last onder dwangsom.

Hogere waarde na verduurzaming

Het verplichte energielabel C voor kantoren is dit voorjaar geëvalueerd. Belangrijke uitkomst is dat er een aanzienlijke verbetering is van energielabels in de kantorenmarkt. Er wordt geconcludeerd dat de verplichting geen negatieve gevolgen lijkt te hebben gehad voor kantooreigenaren. Uit onderzoek van Maastricht University blijkt daarnaast dat kantoorgebouwen met betere energielabels meer gewild en waardevaster zijn. Kantoren met een label C of beter zijn 20 procent meer waard dan kantoren met een label D t/m G.

Vergaande verduurzaming rijkskantoren

Daarnaast werken Rijksorganisaties aan de versnelling van vergaande verduurzaming van hun vastgoed. Deze projecten hebben hoge ambities waarbij actief gestuurd wordt op de renovatiestandaard1 en het treffen van klimaatadaptieve, natuurinclusieve en circulaire maatregelen. Dit draagt bij aan de voorbeeldrol die de Rijksoverheid op dit gebied heeft.

Monitoren en verbeteren kwaliteit

De kwaliteit van het energielabel wordt jaarlijks gemonitord. Uit resultaten blijkt dat de kwaliteit van opgenomen energielabels stabiel is gebleven. Met de in 2023 in gang gezette maatregelen zoals een publieke toezichthouder, een grotere controlesteekproef en extra controles bij geconstateerde fouten verwacht de minister de komende tijd dat de kwaliteit van energielabels zal verbeteren.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister onderzoek laten uitvoeren naar de inzet van nieuwe technologieën met als doel de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de opname en controle van het energielabel te verbeteren. Zo start een verkenning naar automatische controle op de juistheid van energielabels. Veel andere nieuwe ontwikkelingen zijn nog niet voldoende ver of te duur voor energieadviseurs om te kunnen toepassen.

1De renovatiestandaard is het kostenoptimale niveau om naar verduurzamen bij renovatie. Meer informatie: Renovatiestandaard (rvo.nl)