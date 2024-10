Verdachte (19) aangehouden in zedenzaak Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam

Donderdagmiddag heeft de politie een 19-jarige inwoner uit Hendrik-Ido-Ambacht in opdracht van de officier van justitie aangehouden. 'De man wordt verdacht van het onzedelijk betasten en lastigvallen van verschillende vrouwelijke slachtoffers in Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam', zo meldt de politie zojuist.

Aangifte

'Nadat door de slachtoffers aangifte werd gedaan, is direct door de afdeling zeden en de agenten van het basisteam een onderzoek ingesteld naar de verdachte. In opdracht van de officier is de man donderdag buiten heterdaad aangehouden', aldus de politie.

Slachtofferhulp

Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang. Op de slachtoffers en naasten heeft dit alles een grote impact. Zij krijgen slachtofferhulp.