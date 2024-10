'Appartement in Amsterdam net zo duur als in Rome'

De huurprijzen in 28 Europese steden zijn in het derde kwartaal van 2024 op jaarbasis met 4,3% gestegen, blijkt uit de International Rent Index van HousingAnywhere, een Europees platform voor woningverhuur voor de middellange termijn. De huurprijs voor een gemeubileerd appartement in Amsterdam steeg met 10% op jaarbasis, terwijl Rome een stijging van maar liefst 28% liet zien. De maandelijkse huurkosten liggen in beide steden nu rond de €2.500 per maand.

Appartementen in Europa: Rome en Den Haag harde stijgers

Het verschil is klein, maar na Rome (€2.500) is Amsterdam (€2.490) de duurste stad om een appartement te huren van de 28 geanalyseerde steden. De huurprijzen voor appartementen in Nederland en Europa zijn flink gestegen. Waar je een jaar geleden nog gemiddeld €1.600 betaalde voor een gemeubileerd appartement in Den Haag, ligt de gemiddelde huurprijs nu op €1.950, wat neerkomt op een stijging van 21,9% op jaarbasis. Ook in Amsterdam en Rotterdam (€1.790) gingen de huurprijzen in een jaar tijd omhoog, met respectievelijk 10,5% en 10,7%. Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar is in Den Haag juist een lichte daling (-1,3%) te zien.



In alle onderzochte Europese steden stegen de huurprijzen voor appartementen gemiddeld met 4,1% op jaarbasis en met 1,5% in vergelijking met het vorige kwartaal.

Na Rome en Amsterdam vullen Den Haag en Utrecht (beide €1.950) de top 3 aan, gevolgd door Parijs (€1.908). In Rome zijn de prijzen het hardst gestegen, met 28,2% op jaarbasis.

Aan de andere kant blijft Boedapest de stad met de laagste prijzen voor appartementen (€850), waar zelfs een daling van 12,1% werd genoteerd.

Kamers in Europa: Amsterdam behoort tot de duurste steden

In Europa is het derde kwartaal vaak een drukke periode waarin veel studenten verhuizen in aanloop naar het nieuwe studiejaar. Tijdens deze maanden kunnen de huurprijzen schommelen. De huur voor kamers is dan ook met 2,4% gestegen vergeleken met het vorige kwartaal en ligt 3,8% hoger dan vorig jaar.



In Nederland is de situatie anders. Studenten beginnen al vroeger in het jaar met het zoeken naar een nieuwe kamer, waardoor de piek in de huurprijzen zich al in het tweede kwartaal voordoet. Nu zijn de prijzen weer wat aan het stabiliseren. In het derde kwartaal is er een daling waargenomen: 2,9% in Amsterdam, 5,6% in Den Haag en 3,2% in Rotterdam. Ondanks deze kwartaaldalingen is er op jaarbasis toch sprake van stijging in de huurprijzen:

Amsterdam is de duurste stad om een kamer te huren, met een gemiddelde prijs van €984, wat een stijging van 4,6% betekent vergeleken met vorig jaar.

In Den Haag stegen de kamerprijzen met 6,3% op jaarbasis. De gemiddelde huurprijs is €850 per maand.

In Rotterdam ligt de gemiddelde huurprijs van een studentenkamer nu op €823, een stijging van 9,7% ten opzichte van vorig jaar.

Djordy Seelmann, CEO van HousingAnywhere, zegt: “Veel studenten hebben moeite om een betaalbare kamer te vinden in de stad waar ze studeren of willen studeren. Hoewel de invoering van de Wet betaalbare huur zou moeten leiden tot lagere huurprijzen zal dit uiteindelijk het aanbod verkleinen, wat de druk op de huurmarkt alleen maar vergroot. Om het tekort aan betaalbare woonruimte effectief aan te pakken, zou het verstandig zijn als het kabinet focust op het uitbreiden van het woningaanbod, zowel voor studenten als andere huurders.”