Kabinet zet belangrijke stappen in verduurzaming industrie

Minister Hermans “Onze industrie is belangrijk voor Nederland, die wil ik niet naar het buitenland zien vertrekken. De industrie maakt onze dagelijkse producten, zorgt voor werkgelegenheid en maakt ons minder afhankelijk van andere landen. De productie moet wel schoner en ik wil dat de verduurzaming van deze bedrijven hier gebeurt. Bedrijven geven zelf ook aan dat verduurzaming nodig is voor hun toekomst. Dit hoor ik vaak terug in gesprekken. Door bedrijven buiten de grootste uitstoters te betrekken bij onze maatwerkaanpak, laten we zien dat Nederland serieus inzet op groene groei.”

Maatwerk voor CO2-reductie en stikstofreductie binnen de industrie

Er zijn vandaag twee intentieverklaringen getekend met Alco Energy Rotterdam en Coöperatie Koninklijke Cosun waarin ambities voor CO2-reductie en verbetering van de leefomgeving worden afgesproken. De afspraken zijn gemaakt met bedrijven die, hoewel ze niet tot de grootste uitstoters behoren, toch een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van Nederland. De verwachte CO2-reductie is 0,5 megaton.

Deze bedrijven willen hun CO2-uitstoot tussen 2020 en 2030 met 70% verminderen en zetten ook in op duurzame innovaties voor hun klanten. Beide bedrijven treffen ook maatregelen om hun stikstofuitstoot te verminderen: tenminste 25% reductie bij Cosun en tenminste 10% reductie bij Alco Energy. Er wordt gezamenlijk onderzocht wat de knelpunten zijn voor verduurzaming van de bedrijven en op welke manier de overheid een rol kan spelen om deze weg te nemen.

Naast de CO2-reductieplannen heeft het kabinet twee subsidies voor het verminderen van stikstof toegekend aan de bedrijven ROCKWOOL en Yara Sluiskil. Ook wordt een subsidieregeling geopend voor installaties om ammoniak uit de lucht te filteren. Deze subsidies zijn onderdeel van de aanpak om de stikstofuitstoot door piekbelasters in de industrie te verminderen. Bedrijven werken aan innovatieve oplossingen om hun stikstofuitstoot terug te dringen en zo bij te dragen aan de verbetering van de natuur. Het kabinet trekt voor de aanpak piekbelasting nu 78 miljoen euro uit. Met deze steun kunnen bedrijven de noodzakelijke stappen zetten om te verduurzamen en hun impact op het milieu te verminderen.

Aanpak nieuwe industrie

Het kabinet wil niet alleen vervuilende industrie verduurzamen, maar ook nieuwe en groene industrie opbouwen. Dit is belangrijk voor onze groene groei: het biedt kansen voor innovatie en een concurrerende, groene economie van de toekomst. Het gaat dan om zowel bestaande bedrijven die zich richten op groene producten als nieuwe bedrijven die bezig zijn met baanbrekende innovaties. “Ik zie daar prachtige voorbeelden van. Maar voor dit soort bedrijven zijn nog veel uitdagingen, denk bijvoorbeeld aan financiering en toetreding tot de markt. Daarom werk ik aan een aanpak voor de opbouw van nieuwe industrie”, aldus minister Hermans.

Het kabinet blijft ook investeren in innovatie om de industrie toekomstbestendig te maken. Een concreet voorbeeld is de Investeringssubsidie Maakindustrie Klimaatneutrale Economie (IMKE), met een totaal subsidiebudget van 148 miljoen euro.