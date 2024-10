Explosie bij woning Rijnsaterwoude, mogelijk verband geweld Alphen aan den Rijn onderzocht

Vrijdag raakte aan het Visschers pad in Rijnsaterwoude een woning beschadigd nadat er voor de deur van het pand een explosief was afgegaan. 'Niemand raakte daarbij gewond. De recherche onderzoekt de zaak', zo meldt de politie.

Grootschalige zoektocht

De politie kreeg omstreeks 17.00 uur de melding dat er op het Visschers pad een explosie was geweest. Bij de woning bleek er voor de deur iets tot ontploffing te zijn gebracht waardoor het pand beschadigd raakte. 'Direct werd in de omgeving een grootschalige zoektocht naar de verdachte(n) ingesteld. Daarvoor namen politie-eenheden positie in op een aantal grote kruisingen in de omgeving en hing de politiehelikopter lange tijd boven het gebied. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden', aldus de politie.

Onderzoek naar mogelijk verband

De recherche onderzoekt de zaak en of er een verband is met de geweldsincidenten op de Prins Hendrikstraat en bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan den Rijn op donderdag 10 oktober.