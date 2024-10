Disciplinair en strafrechtelijk onderzoek tegen politiemedewerker

Een politiemedewerker die recent met buitengewoon verlof werd gestuurd in verband met een onderzoek naar ongewenst gedrag bij de Blauwe Haven is afgelopen week formeel buiten functie gesteld. 'Tegen de medewerker is een vermoeden ontstaan van plichtsverzuim en strafbaar gedrag', zo meldt de politie.

Blauwe Haven

Het gaat om een medewerker van het Politiedienstencentrum, die voorheen bij de Blauwe Haven actief was. Hem is vandaag een disciplinair onderzoek aangezegd wegens een vermoeden van plichtsverzuim (niet handelen zoals van een ambtenaar mag worden verwacht). Omdat mogelijk ook sprake is van strafbaar gedrag, is de medewerker tevens als verdachte aangemerkt. Een tweede politiemedewerker blijft met buitengewoon verlof.

Gedrag

De politie begon medio september een onderzoek naar mogelijk ongewenst gedrag bij de Blauwe Haven, een bundeling van projecten voor collega’s met mentale overbelasting zoals PTSS en burn-out. Omdat binnengekomen signalen over dit gedrag betrekking hebben op meerdere eenheden, gaf korpschef Janny Knol het Landelijk Team Interne Onderzoeken opdracht voor dit onderzoek.

Impactvol

De korpschef noemde het instellen van het onderzoek eerder ‘een impactvol besluit’. ‘Maar mede gelet op de kwetsbaarheid van de politiemedewerkers aan de Blauwe Haven en de ernst van de signalen is het ook een noodzakelijk besluit. Dat geldt ook voor deze vervolgstap.’

Zorgvuldigheid

Het onderzoek naar mogelijk ongewenst gedrag is nog in volle gang. Na de start ervan hebben zich bij het onderzoeksteam meerdere mensen gemeld en het kost tijd om hun verklaringen op te nemen ‘Zorgvuldigheid gaat in deze boven alles’, zegt Knol. ‘Niet in de laatste plaats vanuit onze verantwoordelijkheid als werkgever van álle betrokkenen.'