Vijf mannen aangehouden voor ‘minderjarige jongensprostitutie'

Tijdens een speciale actie heeft de politie Rotterdam in Dordrecht op 9 en 10 oktober vijf mannen aangehouden. Zij worden verdacht van een poging tot het maken van een betaalde seksafspraak met een minderjarige jongen. De actie was een samenwerking tussen de gemeente Dordrecht, de politie Rotterdam en het Openbaar Ministerie (OM). Na verhoor zijn de mannen heengezonden. Het OM bepaalt of zij worden vervolgd.

Jongensprostitutie is een fenomeen dat vrijwel onzichtbaar is, maar helaas komt het vaker voor dan mensen denken: volwassen mannen leggen via digitale platforms contact met minderjarige jongens die zichzelf tegen betaling aanbieden voor seksuele diensten. Zo legden de vijf verdachten (in de leeftijd van 40 tot 55 jaar) via social media of chatprogramma’s een seksafspraak. Op de locatie van de afspraak troffen ze echter een politieagent aan.

Het Rotterdams Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel (TMM) voerde in juli 2023 een soortgelijke actie uit in Capelle aan den IJssel. Toen werden de twee verdachten nog heengezonden met een zogeheten ‘foei’-gesprek. Honderd anderen kregen een digitale waarschuwing. Volgens Sander Konijnenberg, operationeel specialist bij TMM, wil de politie nu een stap verder gaan. “Ons doel is een duidelijk signaal af te geven dat het hier om een ernstig delict gaat en bewustwording op de strafbaarheid van het gedrag creëren, maar we willen ook echt ingrijpen.”

Schrikbarend

Met behulp van lokprofielen deden rechercheurs zich voor als minderjarige jongens die openstaan voor seksuele diensten tegen betaling. Het resultaat is schrikbarend en verontrustend tegelijkertijd. Konijnenberg: “Zodra we ons op de platforms begaven, kregen we al reacties. In de chatgesprekken gaven we op enig moment aan dat we jonger dan 18 zijn. Als iemand dan toch besloot om daadwerkelijk te komen voor contact, dan vond hij ons. Na de aanhouding werd de man verhoord en heengezonden.”

Personeelstekort

Bij een landelijke actie in 2021 reageerde meer dan 250 klanten op een lokprofiel dat nog geen week online heeft gestaan. De klantenaanpak slokt veel politiecapaciteit op, die niet voor andere (mensen)handelszaken kan worden ingezet. Het politieteam kampt, net als andere onderdelen van de politie, met een personeelstekort. Sander Konijnenberg: “Het is heel verontrustend dat we met de actie in Dordrecht in twee dagen al vijf mannen voor dit feit hebben kunnen aanhouden. Stel je voor dat we nog meer mensen en tijd vrij konden maken voor deze actie. Dan was het aantal aanhoudingen zeker hoger geweest.”