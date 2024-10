Overvaller dreigt met mes en neemt geld mee

Om 20.30 uur ziet personeel van een cafetaria aan de Dreef in Breda een man de zaak binnen komen lopen. Hij is geheel in het zwart gekleed en draagt zijn capuchon over zijn hoofd. Het trainingspak dat hij draagt is voorzien van opvallende rode strepen. Eenmaal binnen dreigt hij met een mes en eist hij geld. Als hij die buit te pakken heeft gaat hij er weer vandoor. De politie zond een burgernetmelding met het signalement van de verdachte uit in de hoop hem snel te kunnen vinden. Dat is tot op heden niet gelukt.