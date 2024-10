Meer ransomware-aanvallen dan tot nu toe bekend

Het blijkt dat er in 2023 in Nederland meer aanvallen met ransomware zijn geweest dan tot nu toe algemeen bekend was. Dat blijkt uit de eerste ransomware-rapportage van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

178 geslaagde aanvallen

'Over heel 2023 telt de AP zeker 178 geslaagde aanvallen. Omdat één aanval vaak meerdere organisaties tegelijk treft, loopt het totale aantal getroffen organisaties tot in de vele honderden. Persoonlijke gegevens van miljoenen mensen in Nederland werden geraakt', zo meldt de AP dinsdag.

'Gevaarlijke trend'

"Ransomware-aanvallen zijn een gevaarlijke trend, ze maken serieus slachtoffers", verklaart AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Uit cijfers van de AP blijkt nu dat dit gevaar zelfs nog groter is dan gedacht. Dat moet een waarschuwing zijn voor iedereen. Organisaties in Nederland: word niet het volgende slachtoffer, zorg dat je je digitale beveiliging op orde hebt."

Miljoenen gegevens

Bij een ransomware-aanval breken hackers digitaal in bij een organisatie. Met speciale software 'gijzelen' ze bestanden vol privacygevoelige gegevens. De hackers eisen losgeld om de bestanden weer toegankelijk te maken. Ook kunnen ze dreigen om de versleutelde data aan andere criminelen te verkopen of zelfs openbaar te maken.

Hele reeks bedrijven getroffen bij een aanval

De AP ziet dat cybercriminelen hun pijlen soms richten op één specifiek bedrijf in een bepaalde sector. Maar ook dat ze regelmatig IT-leveranciers aanvallen die gegevens beheren namens een hele reeks bedrijven uit allerlei sectoren. Slaagt zo’n aanval, dan raken de hackers dus in een klap tal van organisaties – en daarmee uiteindelijk ook de vele mensen van wie persoonsgegevens bij al die organisaties liggen.

'Meer dan 200 organisaties tegelijkertijd getroffen

Wolfsen: "De omvang van een ransomware-aanval neemt al snel exponentieel toe, de schade vermenigvuldigt zich vliegensvlug. Onderschat het niet." Bij één specifieke ransomware-hack werden vorig jaar in een keer zelfs meer dan 200 organisaties tegelijkertijd getroffen, met gegevens van in totaal maar liefst 2,5 miljoen mensen in Nederland.