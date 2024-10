Grote verkeerscontrole Oostzaan: 173 voertuigen gecontroleerd

Rijden tijdens een ontzegging, onder invloed van drugs of met een wapen in de auto. Dit en meer kwam de politie afgelopen donderdag tegen tijdens een verkeerscontrole op de Westkolkdijk in Oostzaan.

Samenwerking

De controle is samen met de Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee en de gemeente uitgevoerd. Zo kan er in één keer op zoveel mogelijk zaken gecontroleerd worden. In totaal zijn er 173 voertuigen gecontroleerd. Er werden 77 bekeuringen uitgedeeld. Onder andere voor:

- 6 keer voor het rijden onder invloed van drugs, deze mensen zijn aangehouden.

- 3 keer voor het rijden tijdens het niet mogen rijden.

- is er bij één iemand illegale middelen in beslag genomen,

- is er bij één iemand een wapen in beslag genomen.

Belastingdienst int ruim 117.000 euro

De Belastingdienst heeft tijdens de controle 15 voertuigen in beslag genomen. Ook is er ruim 117.000 euro aan openstaande belastingen geïnd.